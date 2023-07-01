— Думаю, что цели уже поставили. Мы нацелены на чемпионство. Мы должны обойти "Зенит". Конкуренцию мы составим хорошую. У ЦСКА сейчас более ровный состав, чем у "Зенита". У питерцев хорошее нападение, но другие линии у нас лучше. Так что мы нацелены на первое место, команда способна на это, – передает слова Пономарева "Евро-Футбол".
В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА заработал 58 баллов. Столичная команда расположилась на второе строчке в турнирной таблице. Петербургский "Зенит", в свою очередь, занял первую позицию в чемпионате, набрав 70 очков. При этом именно "армейцы" завоевали Кубок России, в суперфинале которого они победили "Краснодар".
Петербургский "Зенит" и московский ЦСКА сыграют в матче за Суперкубок России. Это произойдет 15 июля на "Ак Барс Арене". Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 21-23 июля.
Пономарев: у ЦСКА сейчас более ровный состав, чем у "Зенита". У петербургского клуба сильнее лишь нападение
Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о том, что "армейцы" в новом сезоне будут в состоянии составить конкуренцию петербургскому "Зениту" за чемпионство.
Фото: "Чемпионат"