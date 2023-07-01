"Не имеем к этим домыслам никакого отношения. Мы хотели бы видеть в "Локомотиве" многих игроков, но живем в тех бюджетных реалиях, которые у нас есть. Пока мы не смогли этого сделать", — сказал Нагорных.
19-летний Коваленко стал игроком "Сочи" летом 2022 года, но не провёл за команду ни единого матча. Минувший сезон Коваленко отыграл за "Крылья Советов", где в 30 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи. В июне 2023 года Коваленко подписал пятилетний контракт с "Зенитом".
На счету Коваленко уже один матч в составе сборной России: он вышел на поле в товарищеском матче с Кыргызстаном в сентябре 2022 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Нагорных — о срыве перехода Коваленко в "Локомотив" из-за "Зенита": не имеем к этим домыслам никакого отношения
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных опроверг информацию о срыве перехода полузащитника "Сочи" в московскую команду после звонка из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"