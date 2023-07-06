По сведениям СМИ, 30-летний россиянин Павел Могливец, играющий на позиции центрального хавбека, в ближайшее время подпишет трудовой договор с "Урарту" из Армении. Футболист уже находится в расположении команды и даже играл в последнем контрольном поединке.
Павел Могилевец - выпускник академии "Зенита". В майке своего родного клуба россиянин сыграл 20 встреч, в которых сумел записать в свой актив 1 голевой пас. Также Павел представлял цвета "Рубина" из Казани. За них он провел 77 игр, забив 2 мяча и отдав 6 ассистов. Последним место работы Павла был узбекистанский "Бундекер" (1 результативный пас в 8 матчах). Примечательно, что "Урарту" тренирует российский наставник Дмитрий Гунько. Он привел команду к чемпионству в минувшем сезоне.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": экс-игрок "Зенита" Могилевец перейдет в "Урарту"
Российский футболист Павел Могилевец будет защищать цвета армянского "Урарту".
Фото: "Чемпионат"