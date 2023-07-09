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Пресс-служба "Крыльев Советов": никаких переговоров между нашим клубом и ЦСКА о трансфере Бейла не было

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"Крылья Советов" отреагировали на сообщения об интересе московского ЦСКА к защитнику самарцев Гленну Бейлу.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"У Гленна действующий контракт с "Крыльями". Никаких переговоров между нашим клубом и ЦСКА о его трансфере не было. Предложений по Бейлу в "Крылья" не поступало", - приводит слова пресс-службы самарцев Metaratings.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что ЦСКА заинтересован в защитнике "Крыльев Советов" Гленне Бейле. Сообщалось, что руководство "армейцев" уже вышло на контакт с представителями футболиста.

В минувшем сезоне 27-летний уроженец Нидерландов сыграл за самарский коллектив 38 матчей, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи. Контракт Бейла с "Крыльями Советов" рассчитан до конца июня 2025 года.


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