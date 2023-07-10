"Определились ли я с первым номером на сезон? Пока нет... Еще есть немного времени, и мы решим, кто будет играть в Кубке и чемпионате", — сказал Семак.
Отметим, что в обойме "Зенита" есть четыре вратаря — Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Александр Васютин, Никита Гойло. В прошлом сезоне основным вратарём "Зенита" был Кержаков, Одоевский большую часть сезона восстанавливался после травмы. Гойло выступал за "Пари НН", "Зенит" выкупил его соглашение по окончании сезона.
Первый официальный матч "Зенит" проведёт 15 июля, когда сыграет с ЦСКА в Суперкубке России.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Семак: не определился с основным вратарём "Зенита", немного времени есть
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что ещё не определился с первым номером команды на предстоящий сезон.
Фото: "Чемпионат"