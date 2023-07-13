Как сообщает источник, защитник московского "Динамо" Саба Сазонов попал в сферу интересов турецкого "Галатасарая". Стамбульцы уже выходили на контакт с представителями грузинского футболиста. При этом никаких официальных запросов в стан бело-голубых от них не поступало.
21-летний Саба Сазонов выступает за московское "Динамо" с января 2022 года. Действующий контракт защитника с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 3 миллиона евро. Этим летом в составе сборной Грузии Сазонов принял участие на молодежном чемпионате Европы. По его итогам Саба попал символическую сборную турнира.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": защитник "Динамо" Сазонов попал в сферу интересов "Галатасарая"
Центральный защитник московского "Динамо" и сборной Грузии Саба Сазонов может продолжить карьеру в турецком "Галатасарае".
Фото: "Чемпионат"