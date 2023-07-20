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Олич: в нынешних реалиях я бы не закупался иностранцами, как это делают в "Зените", а развивал бы своих футболистов

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Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич дал совет "Зениту".
Фото: ПФК ЦСКА
"В нынешних реалиях я бы не закупался иностранцами, как это делают в "Зените", а развивал бы своих футболистов, чтобы спустя какое-то время это принесло пользу сборной", — сказал Олич.

В составе "Зенита" на сегодняшний момент находится 10 иностранных футболистов, плюс натурализованный Марио Фернандес и игрок сборной Казахстана Нуралы Алип, которые не считаются легионерами.

Сообщалось, что команду в летнее трансферное окно могут покинуть Вендел, Клаудиньо и Малком.

Источник: Metaratings.


Олич Зенит ЦСКА
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