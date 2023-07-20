"В нынешних реалиях я бы не закупался иностранцами, как это делают в "Зените", а развивал бы своих футболистов, чтобы спустя какое-то время это принесло пользу сборной", — сказал Олич.
В составе "Зенита" на сегодняшний момент находится 10 иностранных футболистов, плюс натурализованный Марио Фернандес и игрок сборной Казахстана Нуралы Алип, которые не считаются легионерами.
Сообщалось, что команду в летнее трансферное окно могут покинуть Вендел, Клаудиньо и Малком.
Источник: Metaratings.
Олич: в нынешних реалиях я бы не закупался иностранцами, как это делают в "Зените", а развивал бы своих футболистов
Фото: ПФК ЦСКА