"Мне нравится "Локомотив". Если поймают кураж, как во второй части прошлого сезона, когда они набрали больше всех очков за весну, могут побороться за тройку. Но вряд ли "Локомотив" будет биться за титул с "Зенитом", - цитирует Погребняка "Российская газета".
В минувшем сезоне "Зенит" завоевал пятый подряд чемпионский титул российской Премьер-лиги. Московский "Локомотив" финишировал на восьмом месте в турнирной таблице. Во второй части чемпионата России "железнодорожники" в 13 турах потерпели одно поражение, два раза сыграли вничью и одержали десять побед. Новый сезон "Локомотив" начнет 22 июля домашним матчем против новичка РПЛ - казанского "Рубина.
Погребняк: если "Локомотив" поймает кураж, смогут побороться за медали РПЛ
Экс-нападающий "Зенита" Павел Погребняк оценил шансы "Локомотива" побороться с петербуржцами за чемпионство в новом сезоне.
Фото: Globall Look Press