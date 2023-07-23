"Это сильно сказалось на игре, взаимодействии команды и отдельных футболистов. Качество просело, но результата добились. Радует количество российских футболистов, но мы понимаем, что это связано с тем, что состав неоптимальный", — сказал Бышовец.
Победу "Зениту" принёс дубль нападающего Матео Кассьеры, причём колумбиец два мяча уже после того, как его команда осталась в большинстве после удаления защитника "Пари НН" Виктора Александрова. "Зенит" начал защиту титула с победы, в следующем туре команду ждёт матч с "Ростовом" на выезде, а до этого предстоит игра с "Ахматом" в Кубке.
Источник: "Матч ТВ".
Бышовец: отсутствие Малкома и Вендела сказалось на качестве игры "Зенита"
Прославленный советский футболист и тренер Анатолий Бышовец считает, что отсутствие полузащитника Вендела и нападающего Малкома сказалось на игре "Зенита" в матче с "Пари НН" (2:0) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: "Чемпионат"