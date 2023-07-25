Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Нижний Новгород
18:30
ДинамоНе начат
П1 3.75X 3.45П2 2.1
Локомотив
18:30
УралНе начат
П1 1.9X 4.1П2 3.85
Зенит
20:45
АхматНе начат
П1 1.42X 5.4П2 7.6
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Sport24: "Зенит" хочет подписать Ундера для замены Малкома

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Марселя" Дженгиз Ундер входит в сферу интересов "Зенита". Российский клуб хочет заменить им нападающего Малкома, уходящего в "Аль-Хиляль".
Фото: Getty Images
26-летний Ундер стал игроком "Марселя" летом 2021 года, перейдя из "Ромы" на правах годичной аренды. Затем французский клуб выкупил его трансфер за 8,4 миллиона евро. Всего за "Марсель" Ундер в 93 матчах забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, Малком уходит в "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро. Сделка согласована, её подтвердил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Источник: Sport24.


Зенит Ундер Марсель Лига 1 Российские трансферы Малком
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится