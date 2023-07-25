26-летний Ундер стал игроком "Марселя" летом 2021 года, перейдя из "Ромы" на правах годичной аренды. Затем французский клуб выкупил его трансфер за 8,4 миллиона евро. Всего за "Марсель" Ундер в 93 матчах забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
Напомним, Малком уходит в "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро. Сделка согласована, её подтвердил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.
Источник: Sport24.
Sport24: "Зенит" хочет подписать Ундера для замены Малкома
Полузащитник "Марселя" Дженгиз Ундер входит в сферу интересов "Зенита". Российский клуб хочет заменить им нападающего Малкома, уходящего в "Аль-Хиляль".
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