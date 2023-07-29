– Задачи "Ростова"? Конечно, хотим улучшить результаты прошлого сезона. Будем идти от игры к игре, хотим побеждать.
Верим ли в то, что "Ростов" может стать чемпионом в этом году? А как без этого? Верим, работаем, чтобы это удалось сделать. Чтобы оказаться как можно выше, – цитирует Глебова "РБ Спорт".
29 июля действующий чемпион России "Зенит" в гостях поделил очки с "Ростовом" в центральном матче 2-го тура РПЛ. Заключительная встреча игрового дня состоялась на "Ростов-Арене" и завершилась со счетом 1:1 (0:1). Первый гол в матче был забит под занавес первого тайма. На 43-й минуте отличился колумбийский нападающий "Зенита" Матео Кассьерра с передачи бразильского защитника Дугласа Сантоса - 0:1.
Во втором тайме инициативой владели футболисты "Ростова". В компенсированное время полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой нарушил правила в своей штрафной на защитнике дончан Евгении Чернове. Пенальти на 93-й минуте четко реализовал нападающий "желто-синих" Николай Комличенко, который переиграл вратаря "сине-бело-голубых" Михаила Кержакова. Финальный свисток Евгения Кукуляка зафиксировал ничейный результат - 1:1.
По итогам двух туров РПЛ команда Сергея Семака набрала 4 очка. У "Ростова" 2 очка в двух матчах.
Глебов: верим в то, что "Ростов" может стать чемпионом РПЛ в этом году
Капитан "Ростова" Данил Глебов после домашней ничьей с "Зенитом" (1:1) поделился планами донской команды в стартовавшем розыгрыше чемпионата России.
Фото: ФК "Ростов"