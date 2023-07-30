Как сообщает источник, ссылаясь на слова директора по коммуникациям ЦСКА Кирилла Брейдо, "армейцы" обратятся в ЭСК РФС по поводу удаления защитника Милана Гаича в матче 2-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом". Столичные будут добиваться отмены красной карточки своего игрока.
Сегодня в Грозном состоялся матч второго тура Российской Премьер-Лиги между "Ахматом" и московским ЦСКА (2:3). Встречу обслуживал рефери Владислав Безбородов. Он назначил три пенальти в ворота хозяев и удалил у них двоих игроков – Марата Быстрова и Андрея Семенова. "Армейцы" получили в свои ворота два 11-метровых удара и однажды были наказаны красной карточкой – санкции были применены к Милану Гаичу.
Источник: "Матч ТВ"
ЦСКА собирается обратиться в ЭСК РФС по поводу удаления защитника Гаича в игре с "Ахматом"
Московский ЦСКА планирует обратиться в экспертно-судейскую комиссию по поводу красной карточки защитника Милана Гаича в матче 2-го тура РПЛ с грозненским "Ахматом".
Фото: ПФК ЦСКА