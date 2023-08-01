– Меня пригласили на заседание КДК РФС в режиме онлайн. С формулировкой согласен. Не думаю, что буду наказан. Если накажут, не знаю, кто будет руководить командой, – приводит слова Семака "РИА Новости".
В рамках третьего тура чемпионата России "Зенит" на стадионе "Газпром-Арена" примет московское "Динамо". Игра состоится 6 августа в 19:00 по московскому времени. В предыдущем туре "сине-бело-голубые" упустили победу над "Ростовом" в компенсированное время выездной игры. После финального свистка Сергей Семак направился к главному судье встречи Евгению Кукуляку. Калужанин наказал 47-летнего специалиста красной карточкой "за выход в конфронтационной манере".
Семак – о красной карточке в матче с "Ростовом": не думаю, что буду наказан
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак считает, что КДК РФС не дисквалифицирует его за красную карточку после выездного матча 2-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).
Фото: "Матч ТВ"