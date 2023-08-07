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Семин: "Спартак" — главный претендент на победу в РПЛ

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Российский тренер Юрий Сёмин считает московский "Спартак" главным претендентом на победу в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Локомотив"
"Наверное, атака "Спартака" самая сильная. Если они после потери мяча будут хорошо играть и быстро реагировать на оборонительные действия, то они главные претенденты на чемпионство", — сказал Сёмин.

Московский "Спартак" в трёх стартовых матчах чемпионата России по футболу набрал девять очков. Команда Гильермо Абаскаля обыграла "Оренбург", "Балтику" и "Рубин". Теперь красно-белые вместе с "Краснодаром" делят первую строчку турнирной таблицы.

Источник: "Чемпионат".


Сёмин Спартак
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