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Станислав Иванов: Слуцкий без футбола долго не протянет. Уже скоро он вернется в тренерскую деятельность

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Экс-полузащитник ФК "Москва" Станислав Иванов ответил на вопрос о том, как он относится к активной деятельности своего бывшего тренера Леонида Слуцкого на платформе YouTube.
Фото: Global Look Press
– Конечно, я за всем слежу. Я считаю, это личное дело Слуцкого, и он просто решил взять паузу, перезагрузиться. Я знаю, что без футбола он долго не протянет. Слуцкий – профессионал, который искренне любит свое дело. Думаю, уже скоро он вернется в тренерскую деятельность.

В настоящее время бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий находится без клуба. Его предыдущей командой был казанский "Рубин". В стане коллектива из Татарстана он работал с 2019 по 2022 год. Вместе с "Рубином" он вылетел в Первую лигу.

После ухода из казанского клуба 52-летний Слуцкий стал участвовать в различных юмористических программах на YouTube. Кроме того, Леонид Викторович имеет собственное шоу "Ну, так нельзя".

Источник: Metaratings


Слуцкий Иванов С Москва Рубин
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