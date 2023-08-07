– Конечно, я за всем слежу. Я считаю, это личное дело Слуцкого, и он просто решил взять паузу, перезагрузиться. Я знаю, что без футбола он долго не протянет. Слуцкий – профессионал, который искренне любит свое дело. Думаю, уже скоро он вернется в тренерскую деятельность.
В настоящее время бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий находится без клуба. Его предыдущей командой был казанский "Рубин". В стане коллектива из Татарстана он работал с 2019 по 2022 год. Вместе с "Рубином" он вылетел в Первую лигу.
После ухода из казанского клуба 52-летний Слуцкий стал участвовать в различных юмористических программах на YouTube. Кроме того, Леонид Викторович имеет собственное шоу "Ну, так нельзя".
Источник: Metaratings
Станислав Иванов: Слуцкий без футбола долго не протянет. Уже скоро он вернется в тренерскую деятельность
Экс-полузащитник ФК "Москва" Станислав Иванов ответил на вопрос о том, как он относится к активной деятельности своего бывшего тренера Леонида Слуцкого на платформе YouTube.
Фото: Global Look Press