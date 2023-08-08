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Бывший защитник "Сочи" Терехов может вернуться в "Химки"

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Экс-футболист "Сочи" Сергей Терехов близок к переходу в подмосковные "Химки".
Фото: ФК "Сочи"
Как утверждает источник, 33-летний защитник с высокой долей вероятности продолжит карьеру в ближнем Подмосковье. Руководство "Химок" проявляет интерес к Терехову, который уже играл в одноименной команде в 2010 году. В минувшем сезоне футболист выступал за "Сочи". После чемпионата южане не стали продлевать контракт с возрастным игроком по истечении срока действия контракта.

Интерес к Терехову проявляли ЦСКА и "Рубин". Казанский клуб в итоге отказался от трансфера. В сезоне-2022/23 защитник принял участие в 27 играх чемпионата России за "Сочи", записав на свой счет 3 результативные передачи. По итогам четырех туров "Химки" располагаются на седьмой строчке в таблице Первой лиги.

Источник: "РБ Спорт"


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