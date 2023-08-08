Как сообщает источник, "Спартак" рассматривает вариант с подписанием нападающего "Бешикташа" Венсана Абубакара в текущее трансферное окно. Отмечается, что турецкий клуб готов расстаться со своим игроком. При этом "орлы" хотят выручить за камерунца минимум шесть миллионов евро.
31-летний Абубакар является футболистом "Бешикташа" с января 2023 года. Действующий контракт игрока сборной Камеруна с клубом из Турции рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в шесть миллионов евро. В этом сезоне Венсан принял участие в двух матчах, в которых ему удалось забить гол и сделать результативную передачу.
Источник: Sport24
"Спартак" может подписать 31-летнего камерунского нападающего Абубакара
Нападающий сборной Камеруна и турецкого "Бешикташа" Венсан Абубакар оказался в шорт-листе московского "Спартака".
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