Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
2 - 0 2 0
БалтикаЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
ФакелЗавершен
ЦСКА
3 - 1 3 1
СочиЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
АкронЗавершен
Енисей
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
КАМАЗ
2 - 1 2 1
ТюменьЗавершен
Волгарь
0 - 1 0 1
Динамо МхЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
2 - 2 2 2
ТоттенхэмЗавершен
Челси
1 - 1 1 1
ЛиверпульЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сельта
0 - 2 0 2
ОсасунаЗавершен
Вильярреал
1 - 2 1 2
БетисЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
3 - 2 3 2
ЛансЗавершен
Монпелье
2 - 2 2 2
ГаврЗавершен
Клермон
2 - 4 2 4
МонакоЗавершен
Нант
1 - 2 1 2
ТулузаЗавершен
Ренн
5 - 1 5 1
МецЗавершен
Страсбур
2 - 1 2 1
ЛионЗавершен
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Мостовой: может, мне раздеться и пробежаться по Красной площади, чтобы стать известным?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал скандальный инцидент с участием нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Спартак"
– Могу ли представить себе, чтобы в мое время кто-нибудь так ответил бы журналисту? Конечно, нет. И сравнивать нет смысла. Мы не понимаем многих вещей сегодняшнего поколения. Да, Артем так высказывается, но и журналисты ждут этого. Они любят такое, правда ведь? Мы же видим, что сейчас происходит. Я и сам иногда говорю: может, мне раздеться и пробежаться где-нибудь по Красной площади, чтобы стать известным, как многие блогеры? – приводит слова Мостового "РБ Спорт".

В минувшую субботу форвард "Локомотива" Артем Дзюба вновь оказался в центре внимания футбольной общественности. После домашней ничьей "железнодорожников" с "Крыльями Советов" (1:1) 34-летний нападающий на парковке стадиона "РЖД Арена" грубо ответил на вопрос журналиста, который посчитал провокационным. Дзюба пригрозил представителю СМИ "засунуть телефон в одно место" в случае повторения подобного действия.

Футболист получил травму в гостевой встрече РПЛ с "Факелом" и продолжает восстанавливаться. В "Локомотиве" сообщили, что возвращение Дзюбы на поле ожидается в игре шестого тура чемпионата России против "Сочи", которая состоится через две недели, 27 августа, на стадионе "Фишт". После четырех сыгранных туров команда Михаила Галактионова расположилась на девятой строчке в таблице Премьер-Лиги.


Локомотив Мостовой Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится