– Могу ли представить себе, чтобы в мое время кто-нибудь так ответил бы журналисту? Конечно, нет. И сравнивать нет смысла. Мы не понимаем многих вещей сегодняшнего поколения. Да, Артем так высказывается, но и журналисты ждут этого. Они любят такое, правда ведь? Мы же видим, что сейчас происходит. Я и сам иногда говорю: может, мне раздеться и пробежаться где-нибудь по Красной площади, чтобы стать известным, как многие блогеры? – приводит слова Мостового "РБ Спорт".
В минувшую субботу форвард "Локомотива" Артем Дзюба вновь оказался в центре внимания футбольной общественности. После домашней ничьей "железнодорожников" с "Крыльями Советов" (1:1) 34-летний нападающий на парковке стадиона "РЖД Арена" грубо ответил на вопрос журналиста, который посчитал провокационным. Дзюба пригрозил представителю СМИ "засунуть телефон в одно место" в случае повторения подобного действия.
Футболист получил травму в гостевой встрече РПЛ с "Факелом" и продолжает восстанавливаться. В "Локомотиве" сообщили, что возвращение Дзюбы на поле ожидается в игре шестого тура чемпионата России против "Сочи", которая состоится через две недели, 27 августа, на стадионе "Фишт". После четырех сыгранных туров команда Михаила Галактионова расположилась на девятой строчке в таблице Премьер-Лиги.
Мостовой: может, мне раздеться и пробежаться по Красной площади, чтобы стать известным?
Экс-полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал скандальный инцидент с участием нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Спартак"