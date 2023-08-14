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Sport24: полузащитник ЦСКА Зайнутдинов подписал 4-летний контракт с "Бешикташем"

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Полузащитник московского ЦСКА Бактиер Зайнутдинов заключил долгосрочное соглашение с турецким "Бешикташем".
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, футболист ЦСКА Бактиер Зайнутдинов подписал контракт с "Бешикташем" до лета 2027 года. Его зарплата в турецком клубе составит 1,2 миллиона евро в год. При этом официального объявления о трансфере полузащитника еще не было.

25-летний Бактиер Зайнутдинов выступает за московский ЦСКА с 2020 года. Текущий трудовой договор между полузащитником и красно-синими истекает в 2025 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока из Казахстана в шесть миллионов евро. В этом сезоне Зайнутдинов принял участие в четырех матчах и не отличился результативными действиями.

Источник: Sport24


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