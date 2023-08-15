– Мы очень довольны результатом. Стартовали отлично, взяли десять очков, но нельзя сказать, что мы выжали максимум. Максимум был бы, если бы набрали 12 очков. В таблицу мы не смотрим. Будем дальше по нашей игре смотреть, – цитирует Иванова Metaratings.
После четырех туров Российской Премьер-Лиги екатеринбургский "Урал" имеет на своем счету десять набранных баллов. "Шмели" в настоящее время располагаются на втором месте в турнирной таблице. В предыдущем поединке, состоявшемся в 11 августа, уральцы дома одержали победу над московским "Спартаком" со счетом 3:2.
В пятом туре чемпионата России по футболу екатеринбургский "Урал" в гостях сыграет против калининградской "Балтики". Встреча состоится 19 июля. Ее начало запланировано на 17:30 по московскому времени.
Президент "Урала" Иванов: стартовали отлично, но нельзя сказать, что мы выжали максимум
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов высказался о результатах своей команды на старте нового сезона Российской Премьер-лиги.
Фото: "Чемпионат"