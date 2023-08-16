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Президент "Кальяри": мы не заинтересованы в Адольфо Гайче, он к нам не перейдет

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Президент "Кальяри" Томмазо Джулини опроверг информацию о заинтересованности команды в нападающем ЦСКА Адольфо Гайче.
Фото: "СЭ"
"Нет, мы не заинтересованы в нем", — сказал Джулини.

Ранее возможный переход Гайча в итальянскую команду не исключил его агент. 24-летний Гайч выступает за ЦСКА с 2020 года, однако закрепиться в основной составе московской команды так и не смог, трижды отправлявшись на правах аренды в другие команды. Соглашение аргентинца с ЦСКА рассчитано до конца 2025 года.

Источник: Sport24.


Гайч ЦСКА Кальяри Серия А Российские трансферы
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