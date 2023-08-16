"Я не читаю то, что пишут. Даже если мы с кем-то ведём переговоры, мы об этом не скажем до тех пор, пока не будет подписан контракт", — сказал Айдамиров.
54-летний Юран тренирует нижегородский "Пари НН" с апреля 2023 года, он помог команде сохранить место в Российской Премьер-Лиге через стыковые матчи. Прошлый сезон специалист начинал в "Химках", которые также сохранил в РПЛ через стыки. Без него команда вылетела из чемпионата России.
49-летний Ромащенко находится без клуба. Он входил в тренерский штаб Станислава Черчесова в "Ференцвароше", который покинул вместе со специалистом 19 июля 2023 года.
Источник: Metaratings.
Гендир "Ахмата" — о переговорах с Ромащенко и Юраном: даже если так, не скажем, пока не подпишем контракт
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров отреагировал на слухи, что клуб ведёт переговоры о назначении на пост главного тренера с Мирославом Ромащенко и Сергеем Юраном.
Фото: "СЭ"