– Надеюсь, что трансфер состоится. И искренне желаю Арсену удачи, успехов. Я с ним разговаривал на эту тему — буду его поддерживать. Есть у меня в "Сосьедаде" знакомый (Браис Мендес) — собираюсь ему написать, чтобы Захаряна как-то приняли нормально в коллектив, помогли, поддержали. Думаю, что для него это супервариант.
На прошлой неделе руководство московского "Динамо" заявило о том, что полузащитник команды Арсен Захарян близок к переходу в испанский "Реал Сосьедад". По слухам, стороны уже договорились о трансфере. Но вчера российский футболист, который должен был вылететь в Сан-Себастьян для прохождения медосмотра, вернулся в расположение бело-голубых. По сведениям СМИ, его трансфер в клуб Ла Лиги оказался под угрозой срыва.
20-летний Захарян в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах и забил два мяча. Действующий контракт российского полузащитника с московским "Динамо" истекает через год.
Источник: "Известия"
Смолов: "Реал Сосьедад" – супервариант для Захаряна. Собираюсь написать знакомому, чтобы его там нормально приняли
Нападающий московского "Динамо" Федор Смолов высказался о возможном переходе своего одноклубника Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад".
Фото: "Матч ТВ"