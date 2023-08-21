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Абаскаль — о матче с "Зенитом": могли сделать счёт 2:2, это было бы справедливо. Соперник почти не создал моментов

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Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль подвёл итоги матча с "Зенитом" (1:3) в 5-м туре чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
"Команда хотела победить, начало было позитивным... Вполне могли сделать счет 2:2, это было бы справедливо. Соперник почти не создавал моментов у наших ворот, но… Надо верить в себя и идти дальше", — сказал Абаскаль.

"Спартак" проиграл вторую игру в чемпионате России подряд. Ранее команды трижды победила на старте сезона, а затем на выезде уступила "Уралу" из Екатеринбурга со счётом 2:3. В предстоящем туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля сыграет дома с грозненским "Ахматом", который на днях возглавил Мирослав Ромащенко.

Источник: Sport24.


Спартак Абаскаль Зенит
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