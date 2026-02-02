В "Локомотиве" запустили необычную процедуру выбора капитана

О процессе выбора сообщила пресс-служба московского клуба.
В этот раз руководство и команда подошли к вопросу в нестандартном формате. Процедура выбора была организована в стилистике популярного реалити-шоу "Последний герой". Имя нового капитана "красно-зелёных" станет известно 2 февраля.
Перед зимней паузой "Локомотив" набрал 35 очков в 18 турах сезона РПЛ-2025/26 и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая на четыре балла от лидирующего "Краснодара".
В "Локомотиве" определяются с новым капитаном основной команды после ухода полузащитника Дмитрия Баринова, продолжившего карьеру в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"