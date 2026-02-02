"Интер" одержал четвёртую победу подряд в Серии А

Выездной матч 23-го тура чемпионата Италии не стал проблемой для "Интера".

Фото: Football Italia

Миланский клуб добился победы над "Кремонезе" и сохранил уверенное лидерство в Серии А.



Счет был открыт в середине первого тайма - на 16-й минуте отличился Лаутаро Мартинес. Еще до перерыва гости увеличили преимущество: спустя 15 минут Петр Зелиньски отправил второй мяч в ворота хозяев поля.



Эта победа стала для "Интера" четвертой подряд в текущем розыгрыше Серии А. Команда набрала 55 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу.

