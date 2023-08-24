По информации российских СМИ, "Зенит" согласовал условия личного контракта с вингером "Бенфики" Давидом Нересом. Таким образом, информация, которую распространило португальское издание A Bola, оказалась ложной. 26-летний бразилец дал согласие на переезд в Санкт-Петербург.
Для завершения сделки невскому клубу необходимо договориться по финансовым условиям трансфера с "Бенфикой". "Сине-бело-голубые" не хотят переплачивать за Нереса и рассчитывают уложиться в 30-35 млн евро. Ожидается, что в ближайшее время стороны вернутся к переговорам.
Контракт Нереса с "Бенфикой" рассчитан до конца сезона-2026/27. Рыночная стоимость Нереса оценивается в 25 млн евро. Предыдущими командами бразильца были амстердамский "Аякс" и украинский "Шахтер".
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Зенит" согласовал личный контракт с нападающим "Бенфики" Нересом
Нападающий "Бенфики" Давид Нерес дал согласие на переход в санкт-петербургский "Зенит".