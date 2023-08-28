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Гаджиев: с точки зрения организации командной игры "Спартак" не готов к чемпионату

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев считает, что московский "Спартак" не готов к чемпионату.
Фото: Sportbox
"Можно говорить о том, что "Спартак" с точки зрения организации командной игры не готов к чемпионату", — сказал Гаджиев.

"Спартак" в последних трёх турах Российской Премьер-Лиги набрал лишь одно очко, сыграв вничью с "Ахматом" (0:0) при домашних трибунах. Ранее команда Гильермо Абаскаля проиграла "Зениту" и "Уралу".

Источник: "Газета.Ru".


Гаджиев Спартак
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