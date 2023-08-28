"Можно говорить о том, что "Спартак" с точки зрения организации командной игры не готов к чемпионату", — сказал Гаджиев.
"Спартак" в последних трёх турах Российской Премьер-Лиги набрал лишь одно очко, сыграв вничью с "Ахматом" (0:0) при домашних трибунах. Ранее команда Гильермо Абаскаля проиграла "Зениту" и "Уралу".
Источник: "Газета.Ru".
Гаджиев: с точки зрения организации командной игры "Спартак" не готов к чемпионату
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев считает, что московский "Спартак" не готов к чемпионату.
Фото: Sportbox