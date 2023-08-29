Как утверждает источник, "быки" заплатят российскому клубу за 21-летнего грузина 2,5 млн евро плюс 250 тыс евро в качестве бонуса. Кроме того, в контракт будет включен пункт, согласно которому "Динамо" получит 15% в случае последующей продажи Сазонова.
Помимо "Торино", претендентом на уроженца Санкт-Петербурга был новичок Серии А "Фрозиноне", который предлагал 3 млн евро за Сабу. Однако сам футболист предпочел продолжить карьеру в "Торино".
Ранее Sky Sport сообщил, что московское "Динамо" договорилось с итальянским "Торино" о переходе защитника сборной Грузии Сабы Сазонова за 3 млн евро. Отмечалось, что 30 августа грузин пройдет медицинское обследование в Турине перед подписанием контракта.
В нынешнем сезоне защитник принял участие в 4 матчах РПЛ и одной кубковой игре за "Динамо". Рыночная стоимость Сазонова оценивается в 3 млн евро.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Торино" заплатит "Динамо" за Сазонова 2,5 млн евро плюс 250 тыс евро бонусом
Стало известно, в какую сумму итальянскому "Торино" обойдется трансфер защитника московского "Динамо" Сабы Сазонова.
Фото: ФК "Динамо"