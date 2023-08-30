– После 2022 года мы все говорили и думали, что "Спартак" – единственный, кто может создать конкуренцию "Зениту". Но ее в итоге никто не создал. Более того, в борьбе за второе место победил ЦСКА. У "Спартака" очень хорошая скамейка. Если они не будут терять очки на ровном месте, если будет стабильность, то, возможно, "Спартак" навяжет конкуренцию "Зениту", – приводит слова Тихонова "Матч ТВ".
29 августа "Спартак" на своем поле разгромил "Динамо" в столичном дерби в рамках 3-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России со счетом 4:1. Эта победа стала для "красно-белых" третьей подряд в турнире и позволила с 9 очками укрепиться на верхней строчке в таблице квартета. "Бело-голубые" с 4 очками остались на втором месте. Третьим идет "Краснодар", который набрал 3 очка и поднялся на 3-ю позицию. "Пари НН" с 2 очками замыкает таблицу.
До победы над "Динамо" команда Гильермо Абаскаля не побеждала в течение трех игр подряд в чемпионате России. "Спартак" с 10 очками опустился на 7-е место в таблице РПЛ после шести сыгранных туров. "Зенит" с 13 очками идет вторым.
Тихонов: если "Спартак" не будет терять очки на ровном месте, то, возможно, навяжет конкуренцию "Зениту"
Восьмикратный чемпион России в составе "Спартака" Андрей Тихонов оценил шансы "красно-белых" побороться за чемпионский титул в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"