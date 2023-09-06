Ранее спортдиректор московского клуба Дмитрий Ульянов в комментарии Sport24 подтвердил, что 29-летний футболист входил в шорт-лист "железнодорожников" в летнее трансферное окно.
– Читал про интерес "Локомотива". Это были слухи из интернета, не более. У меня контракт с "Зенитом". Люблю этот клуб, поэтому я здесь. Какие другие клубы? Пока не могу вообще даже об этом говорить, – приводит слова Чистякова "СЭ".
В стартовавшем сезоне Чистяков из-за травмы принял участие всего в двух играх в составе "Зенита" и не успел отметиться голевыми действиями. Его соглашение с "сине-бело-голубыми" действует до конца сезона-2024/25.
После 7 сыгранных туров РПЛ команда Сергея Семака идет второй в таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 3 очка. В ближайшем туре "Зенит" 17 сентября в Казани встретится с "Рубином".
Защитник "Зенита" Чистяков – о возможном переходе в "Локомотив": какие другие клубы?
Фото: ФК "Зенит"