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Защитник "Зенита" Чистяков – о возможном переходе в "Локомотив": какие другие клубы?

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Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков ответил на вопрос о возможном переходе в московский "Локомотив".
Фото: ФК "Зенит"
Ранее спортдиректор московского клуба Дмитрий Ульянов в комментарии Sport24 подтвердил, что 29-летний футболист входил в шорт-лист "железнодорожников" в летнее трансферное окно.

– Читал про интерес "Локомотива". Это были слухи из интернета, не более. У меня контракт с "Зенитом". Люблю этот клуб, поэтому я здесь. Какие другие клубы? Пока не могу вообще даже об этом говорить, – приводит слова Чистякова "СЭ".

В стартовавшем сезоне Чистяков из-за травмы принял участие всего в двух играх в составе "Зенита" и не успел отметиться голевыми действиями. Его соглашение с "сине-бело-голубыми" действует до конца сезона-2024/25.

После 7 сыгранных туров РПЛ команда Сергея Семака идет второй в таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 3 очка. В ближайшем туре "Зенит" 17 сентября в Казани встретится с "Рубином".


Локомотив Зенит Чистяков
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