– Жалко, жалко. Вначале все вообще хорошо получалось. Потом в играх где-то невезение, где-то глупые мячи пропускали, не было результатов, поэтому так произошло. Кто бы мог стать ему достойной заменой? Это у руководителей клуба надо спросить. Думаю, когда руководство принимает такие решения, у них уже есть варианты, – цитирует 50-летнего специалиста RT.
5 сентября "Факел" анонсировал отставку Вадима Евсеева с должности главного тренера команды. 47-летний специалист был утвержден в качестве наставника воронежцев 1 мая 2023 года. Ему удалось сохранить клубу прописку в Российской Премьер-Лиге благодаря двум победам в стыках над красноярским "Енисеем". После 7 сыгранных туров чемпионата России-2023/24 "Факел" во главе с Евсеевым шел предпоследним, набрав всего 4 очка. В РПЛ и Кубке России воронежская команда проиграла семь матчей из 10-ти.
По информации "Чемпионата", Вадим Евсеев не был готов к своему увольнению. Руководство клуба из столицы Черноземья проинформировало 47-летнего специалиста об отставке по телефону. Отмечается, что решение стало полной неожиданностью для Евсеева, который в момент звонка находился дома в Москве. Он рассчитывал продолжить работу на тренерском мостике "Факела".
Гуренко – об отставке Евсеева: где-то невезение, где-то глупые мячи пропускали, не было результатов
Экс-главный тренер "Уфы" Сергей Гуренко отреагировал на увольнение Вадима Евсеева из воронежского "Факела".
Фото: ФК "Факел"