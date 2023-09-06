"Барриос не покинет "Зенит" в это трансферное окно", - приводит слова агента "Чемпионат".
Напомним, в последний день августа "Зенит" и полузащитник Вильмар Барриос объявили о продлении текущего соглашения до лета 2027 года.
Колумбийский опорный хавбек перешёл в клуб с берегов Невы зимой 2019 года. На счету Барриоса 157 матчей в сине-бело-голубой футболке, в которых он забил три мяча и отдал пять голевых ассистов. В октябре игроку исполнится 30 лет.
Агент подтвердил, что Барриос не покинет "Зенит", несмотря на интерес турецких клубов
Агент хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Поссо рассказал, что его клиент в это трансферное окно не покинет российский клуб, несмотря на интерес из Турции.
Фото: ФК "Зенит"