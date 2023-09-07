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Семак – о травме Мостового: думаю, это рецидив

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Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии своего игрока Андрея Мостового, который травмировался в товарищеском матче с иранским "Сепаханом".
Фото: "СЭ"
— К сожалению, этот матч как раз мог быть для него отправной точкой для выздоровления и набора игровой практики, но это рецидив. Думаю, то же место. Насколько серьезно, посмотрим. Это ложка дегтя в бочке меда сегодня.

Сегодня петербургский "Зенит" сыграл против иранского "Сепахана" в рамках товарищеского матча. Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 4:1. В основном составе команды с берегов Невы появился полузащитник Андрей Мостовой. Но на 22 минуте его заменили из-за повреждения. Отметим, что на старте нынешнего сезона российский футболист получил травму бедра и оказался в лазарете почти на месяц.

Источник: "Матч ТВ"


Семак Мостовой Ан Сепахан Зенит
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