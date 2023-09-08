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Гладилин: если поменять схему, "Спартак" может играть и без Соболева

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Ветеран "Спартака" Валерий Гладилин считает, что при определённой схеме красно-белые могут играть без нападающего Александра Соболева.
Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
"Команда может играть и без Соболева на острие, если поменять схему игры и использовать, например, Промеса и Бонгонда немного иначе. Если Соболев будет плохо играть, то его посадят на лавку, несмотря на уход Бальде и Николсона", — сказал Гладилин.

26-летний Соболев в нынешнем сезоне принял участие в семи встречах во всех турнирах, в которых стал автором четырёх голов и двух результативных передач. Его соглашение с московским клубом рассчитано ещё на три сезона.

Отметим, что сейчас чемпионат России по футболу приостановлен в связи с международными матчами. Первые встречи РПЛ после перерыва состоятся 15 сентября.

Источник: "РБ Спорт".


Соболев Гладилин Промес Бонгонда Абаскаль Спартак
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