"Если кто-то думает, что, имея сильных игроков, можно гарантированно стать чемпионом страны, Европы или мира, то он ошибается. Сергей проводит очень большую работу с тренерским штабом. Каждый раз он управляет в матчах своими решениями, что говорит о его опыте, который становится все больше", — сказал Бердыев.
Сергей Семак стал главным тренером клуба из Санкт-Петербурга в 2018 году, перейдя из "Уфы". Все пять лет работы Семака "Зенит" становился чемпионом страны, выиграл четыре Суперкубка и один Кубок России. Действующее соглашение со специалистом рассчитано ещё на два сезона.
Ранее Семак входил в тренерские штабы "Зенита", а также сборной России.
Источник: "РБ Спорт".
Бердыев — о работе Семака: если думаете, что, имея сильных игроков, можно гарантированно стать чемпионом, ошибаетесь
Главный тренер махачкалинского "Динамо" Курбан Бердыев оценил работу Сергея Семака в "Зените".
Фото: РИА Новости