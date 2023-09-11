Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Химки2 тайм
Торпедо
19:30
АкронНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Армения
19:00
ХорватияНе начат
Латвия
21:45
УэльсНе начат
Португалия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словакия
21:45
ЛихтенштейнНе начат
Исландия
21:45
Босния и ГерцеговинаНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Египет (U-23)
19:00
РоссияНе начат

Бердыев — о работе Семака: если думаете, что, имея сильных игроков, можно гарантированно стать чемпионом, ошибаетесь

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер махачкалинского "Динамо" Курбан Бердыев оценил работу Сергея Семака в "Зените".
Фото: РИА Новости
"Если кто-то думает, что, имея сильных игроков, можно гарантированно стать чемпионом страны, Европы или мира, то он ошибается. Сергей проводит очень большую работу с тренерским штабом. Каждый раз он управляет в матчах своими решениями, что говорит о его опыте, который становится все больше", — сказал Бердыев.

Сергей Семак стал главным тренером клуба из Санкт-Петербурга в 2018 году, перейдя из "Уфы". Все пять лет работы Семака "Зенит" становился чемпионом страны, выиграл четыре Суперкубка и один Кубок России. Действующее соглашение со специалистом рассчитано ещё на два сезона.

Ранее Семак входил в тренерские штабы "Зенита", а также сборной России.

Источник: "РБ Спорт".


Динамо Мх Бердыев Семак Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится