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Глушенков: когда достигну потолка в "Локомотиве", хотел бы перейти в "Барселону"

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Нападающий московского "Локомотива" Максим Глушенков заявил о том, что он хотел бы перейти в каталонскую "Барселону".
Фото: "Чемпионат"
– Николай Ларин говорил, что по потенциалу я — игрок "Барселоны"? Видел это интервью. Это его мнение. Когда достигну потолка в "Локомотиве", хотел бы перейти в "Барселону". Нравится стиль игры. Это возможно только тогда, когда они сделают предложение. Я же сам туда не приду, не скажу: "Я Максим, возьмите меня".

24-летний Максим Глушенков является воспитанником "Чертаново". В настоящее время российский футболист представляет цвета московского "Локомотива". Его действующий трудовой договор с "железнодорожниками" рассчитан до декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в семи матчах РПЛ. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. В Кубке России Максим сыграл в трех матчах, забив один гол и сделав один ассист.

Источник: "РБ Спорт"


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