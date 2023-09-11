– Николай Ларин говорил, что по потенциалу я — игрок "Барселоны"? Видел это интервью. Это его мнение. Когда достигну потолка в "Локомотиве", хотел бы перейти в "Барселону". Нравится стиль игры. Это возможно только тогда, когда они сделают предложение. Я же сам туда не приду, не скажу: "Я Максим, возьмите меня".
24-летний Максим Глушенков является воспитанником "Чертаново". В настоящее время российский футболист представляет цвета московского "Локомотива". Его действующий трудовой договор с "железнодорожниками" рассчитан до декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в семи матчах РПЛ. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. В Кубке России Максим сыграл в трех матчах, забив один гол и сделав один ассист.
Источник: "РБ Спорт"
Глушенков: когда достигну потолка в "Локомотиве", хотел бы перейти в "Барселону"
Нападающий московского "Локомотива" Максим Глушенков заявил о том, что он хотел бы перейти в каталонскую "Барселону".
Фото: "Чемпионат"