Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Швейцария
3 - 0 3 0
АндорраЗавершен
Италия
2 - 1 2 1
УкраинаЗавершен
Норвегия
2 - 1 2 1
ГрузияЗавершен
Мальта
0 - 2 0 2
Северная МакедонияЗавершен
Израиль
1 - 0 1 0
БеларусьЗавершен
Бельгия
5 - 0 5 0
ЭстонияЗавершен
Румыния
0 - 0 0 0
Косово2 тайм
Швеция
1 - 3 1 3
АвстрияЗавершен
Испания
6 - 0 6 0
КипрЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Катар
1 - 1 1 1
РоссияЗавершен
Шотландия
1 - 3 1 3
АнглияЗавершен
Германия
1 - 0 1 0
Франция2 тайм

Защитник "Краснодара" Волков: катарцы будут повыносливее, чем "Зенит"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник сборной России Сергей Волков высказался о товарищеском матче своей национальной команды против Катара.
Фото: ФК "Краснодар"
– Интересный соперник, Катар физически очень выносливый, сильный, это было видно. Менее техничный, может быть, но все бегут, все выносливые, интенсив другой. Лично я почувствовал разницу с чемпионатом России. В скорости, как они открываются, такого в чемпионате я не видел. С "Зенитом" тоже интенсивность хорошая, но я думаю, катарцы будут повыносливее, чем "Зенит".

Сегодня сборная России по футболу провела товарищеский матч против национальной команды Катара. Подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с соперником – 1:1. Защитник "Краснодара" Сергей Волков появился в стартовом составе российской дружины. Он отыграл один тайм и был заменен.

21-летний Волков является воспитанником "Краснодара". Его действующий трудовой договор с "быками" рассчитан июня 2025 года. В настоящее время южане располагаются на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Петербургский "Зенит" пребывает на четвертой строчке.

Источник: РИА Новости


Сборная России Волков Краснодар Зенит Сборная Катара
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится