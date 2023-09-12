– Интересный соперник, Катар физически очень выносливый, сильный, это было видно. Менее техничный, может быть, но все бегут, все выносливые, интенсив другой. Лично я почувствовал разницу с чемпионатом России. В скорости, как они открываются, такого в чемпионате я не видел. С "Зенитом" тоже интенсивность хорошая, но я думаю, катарцы будут повыносливее, чем "Зенит".
Сегодня сборная России по футболу провела товарищеский матч против национальной команды Катара. Подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с соперником – 1:1. Защитник "Краснодара" Сергей Волков появился в стартовом составе российской дружины. Он отыграл один тайм и был заменен.
21-летний Волков является воспитанником "Краснодара". Его действующий трудовой договор с "быками" рассчитан июня 2025 года. В настоящее время южане располагаются на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Петербургский "Зенит" пребывает на четвертой строчке.
Источник: РИА Новости
Защитник "Краснодара" Волков: катарцы будут повыносливее, чем "Зенит"
Защитник сборной России Сергей Волков высказался о товарищеском матче своей национальной команды против Катара.
Фото: ФК "Краснодар"