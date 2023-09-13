"РПЛ деградирует в изоляции? Нет, продолжает развиваться, а футболисты — получать удовольствие от игры в России. Однажды российские клубы все-таки вернутся в еврокубки", — сказал Эменике.
Отметим, что более полутора лет российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА решением этих организаций. Бан был введён из-за начала событий на Украине. Бан бессрочный, но точно понятно, что сборная России пропустит чемпионат Европы в 2024 году и, с большой долей вероятности, чемпионат мира 2026 года.
Источник: Sport24.
Эменике: РПЛ продолжает развиваться, а футболисты — получать удовольствие от игры в России
Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике считает, что уровень футбола в России не опускается из-за европейского бана.
Фото: "Чемпионат"