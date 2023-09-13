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Эменике: Федун — потрясающая личность. Для "Спартака" он — как Перес для мадридского "Реала"

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Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике высказался об экс-президенте и владельце красно-белых Леониде Федуне.
Фото: ФК "Спартак"
"Потрясающая личность для клуба. Он поддерживал абсолютно каждого... Это больше, чем президент — не каждый человек способен так ценить каждого футболиста в клубе... Для "Спартака" Федун — как Перес для мадридского "Реала", — сказал Эменике.

Леонид Федун продал оставшиеся акции "Спартака" "Лукойлу" летом 2022 года. Он владел командой с 2004 года, когда выкупил её у Андрея Червиченко.

Эменике играл за московскую команду с 2011 по 2013 год. Нигерийский спортсмен уже завершил карьеру.

Источник: Sport24.


Федун Эменике Спартак
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