"Потрясающая личность для клуба. Он поддерживал абсолютно каждого... Это больше, чем президент — не каждый человек способен так ценить каждого футболиста в клубе... Для "Спартака" Федун — как Перес для мадридского "Реала", — сказал Эменике.
Леонид Федун продал оставшиеся акции "Спартака" "Лукойлу" летом 2022 года. Он владел командой с 2004 года, когда выкупил её у Андрея Червиченко.
Эменике играл за московскую команду с 2011 по 2013 год. Нигерийский спортсмен уже завершил карьеру.
Источник: Sport24.
Эменике: Федун — потрясающая личность. Для "Спартака" он — как Перес для мадридского "Реала"
Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике высказался об экс-президенте и владельце красно-белых Леониде Федуне.
Фото: ФК "Спартак"