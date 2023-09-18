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Галактионов: относительно себя прошлого сезона Дзюба действует неплохо

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Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов оценил игру нападающего Артема Дзюбы на старте сезона и его влияние на результаты команды.
Фото: ФК "Локомотив"
– Вопрос не только в Дзюбе. Вопрос в организации и нашей игры, в том числе и матча с "Оренбургом". Мы упростили игру, не хватило хладнокровия и терпения. У Артема статистика 2+2, относительно себя прошлого сезона он действует неплохо, – приводит слова Галактионова "РБ Спорт".

В стартовавшем сезоне форвард "Локомотива" принял участие в семи матчах, записав на свой счет 2 гола и 2 ассиста. В минувшем туре чемпионата России команда Михаила Галактионова пропустила два мяча от "Оренбурга" и потерпела поражение, прервав 4-матчевую беспроигрышную серию. Дзюба запомнился тем, что по ходу первого тайма порвал на себе игровую майку. После восьми сыгранных туров "железнодорожники" с 12 очками идут восьмыми в таблице РПЛ.


Локомотив Дзюба Галактионов Оренбург
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