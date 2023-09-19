"Большое спасибо "Краснодару" — помогли кем могли. А все эти домыслы, якобы "Арсенал" стал фарм-клубом "Краснодара", — от слабоумия", — сказал Сторожук.
Сторожук отметил, что достаточно взглянуть на то, сколько воспитанников "Краснодара" играет в командах по всей России. Специалист подметил, что из структуры "Краснодара" он взял качественных ребят, которые готовы усилить его состав.
Источник: "Чемпионат".
Сторожук: домыслы, якобы "Арсенал" стал фарм-клубом "Краснодара", — от слабоумия
Бывший главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук высказался на тему того, что в его тульском "Арсенале" играет много футболистов из стана краснодарской команды.
Фото: ФК "Краснодар"