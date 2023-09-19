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Сторожук: домыслы, якобы "Арсенал" стал фарм-клубом "Краснодара", — от слабоумия

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Бывший главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук высказался на тему того, что в его тульском "Арсенале" играет много футболистов из стана краснодарской команды.
Фото: ФК "Краснодар"
"Большое спасибо "Краснодару" — помогли кем могли. А все эти домыслы, якобы "Арсенал" стал фарм-клубом "Краснодара", — от слабоумия", — сказал Сторожук.

Сторожук отметил, что достаточно взглянуть на то, сколько воспитанников "Краснодара" играет в командах по всей России. Специалист подметил, что из структуры "Краснодара" он взял качественных ребят, которые готовы усилить его состав.

Источник: "Чемпионат".




Сторожук Краснодар Арсенал Тула
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