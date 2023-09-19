"Адольфо хотел провести этот сезон в ЦСКА. Однако клуб принял другое решение. О причине трансфера Адольфо в Турцию нужно спросить в совете директоров ЦСКА. Ему больно каждый раз, когда он уходит отсюда. Он хочет добиться успеха в ЦСКА", — сказал Каро.
Агент отметил, что аргентинский нападающий хочет получить в ЦСКА такой же шанс, какой предоставился Хорхе Карраскалю и Хесусу Медине. Оба футболиста в летнее трансферное окно ушли в "Динамо" и "Спартак", соответственно. Каро надеется, что в будущем у Гайча будет возможность показать себя в московской команде.
Источник: Sport24.
Агент: Гайч не хотел уходить из ЦСКА. Нужно спросить совет директоров клуба о причинах его ухода
Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал переход футболиста на правах аренды в турецкий "Ризеспор".
Фото: "Чемпионат"