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Агент: Гайч не хотел уходить из ЦСКА. Нужно спросить совет директоров клуба о причинах его ухода

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Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, прокомментировал переход футболиста на правах аренды в турецкий "Ризеспор".
Фото: "Чемпионат"
"Адольфо хотел провести этот сезон в ЦСКА. Однако клуб принял другое решение. О причине трансфера Адольфо в Турцию нужно спросить в совете директоров ЦСКА. Ему больно каждый раз, когда он уходит отсюда. Он хочет добиться успеха в ЦСКА", — сказал Каро.

Агент отметил, что аргентинский нападающий хочет получить в ЦСКА такой же шанс, какой предоставился Хорхе Карраскалю и Хесусу Медине. Оба футболиста в летнее трансферное окно ушли в "Динамо" и "Спартак", соответственно. Каро надеется, что в будущем у Гайча будет возможность показать себя в московской команде.

Источник: Sport24.


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