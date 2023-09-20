ЦСКА в серии пенальти обыграл "Сочи" в Кубке России

ЦСКА принимал "Сочи". "Армейцы" одержали победу в серии пенальти.
Основное время завершилось со счётом 1:1. На 43-й минуте Кристиан Нобоа с передачи Георгия Мелкадзе открыл счёт и вывел гостей вперёд. А на 78-й минуте Иван Обляков после передачи Виктора Давила сравнял счёт.
В серии пенальти точнее оказались "армейцы" - 4:2. У ЦСКА не забил Фёдор Чалов, а у "Сочи" - Артём Макарчук и Амир Батырёв.
ЦСКА набрал 7 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице группы A. "Сочи" с 5 очками занимает 3-е место.
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Фото: "Чемпионат"