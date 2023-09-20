Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
0 - 0 (П 4 - 2) 0 042
ЛокомотивЗавершен
ЦСКА
1 - 1 (П 4 - 2) 1 142
СочиЗавершен
Ахмат
2 - 3 2 3
Зенит2 тайм
Рубин
1 - 1 1 1
Ростов2 тайм

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал Мадрид
19:45
УнионНе начат
Галатасарай
19:45
КопенгагенНе начат
Арсенал
22:00
ПСВНе начат
Севилья
22:00
ЛансНе начат
Брага
22:00
НаполиНе начат
Реал Сосьедад
22:00
ИнтерНе начат
Бенфика
22:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Бавария
22:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

ЦСКА в серии пенальти обыграл "Сочи" в Кубке России

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
В Москве на стадионе "ВЭБ Арена" завершился матч Кубка России.
Фото: "Чемпионат"
ЦСКА принимал "Сочи". "Армейцы" одержали победу в серии пенальти.

Основное время завершилось со счётом 1:1. На 43-й минуте Кристиан Нобоа с передачи Георгия Мелкадзе открыл счёт и вывел гостей вперёд. А на 78-й минуте Иван Обляков после передачи Виктора Давила сравнял счёт.

В серии пенальти точнее оказались "армейцы" - 4:2. У ЦСКА не забил Фёдор Чалов, а у "Сочи" - Артём Макарчук и Амир Батырёв.

ЦСКА набрал 7 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице группы A. "Сочи" с 5 очками занимает 3-е место.


Сочи ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 6
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится