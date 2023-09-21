"Хорошо, что Юран полностью восстановился. Когда увидели новость, очень переживали. Только когда пришла информация, что все хорошо, успокоились", — сказал Трошечкин.
Спортсмен отметил, что тренировки у команды сейчас проходят в обычном режиме, но из-за того, что между матчами с "Динамо" и "Спартаком" было всего три дня перерыва, они прошли слегка в иной манере для быстрого восстановления.
Напомним, Сергей Юран в начале сентября был вынужден лечь на экстренную операцию. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Источник: ТАСС.
Трошечкин: когда увидели новость про операцию Юрана, очень переживали. Хорошо, что он восстановился
Полузащитник "Пари НН" Александр Трошечкин рассказал, как в команде отреагировали на новость о госпитализации главного тренера Сергея Юрана.
Фото: ФК "Пари НН"