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Трошечкин: когда увидели новость про операцию Юрана, очень переживали. Хорошо, что он восстановился

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Полузащитник "Пари НН" Александр Трошечкин рассказал, как в команде отреагировали на новость о госпитализации главного тренера Сергея Юрана.
Фото: ФК "Пари НН"
"Хорошо, что Юран полностью восстановился. Когда увидели новость, очень переживали. Только когда пришла информация, что все хорошо, успокоились", — сказал Трошечкин.

Спортсмен отметил, что тренировки у команды сейчас проходят в обычном режиме, но из-за того, что между матчами с "Динамо" и "Спартаком" было всего три дня перерыва, они прошли слегка в иной манере для быстрого восстановления.

Напомним, Сергей Юран в начале сентября был вынужден лечь на экстренную операцию. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Источник: ТАСС.


Трошечкин Юран Нижний Новгород
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