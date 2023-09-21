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Вратарь Заболотный — об увольнении Хохлова: судя по результатам "Сочи", это ни для кого не было секретом

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Вратарь "Сочи" Николай Заболотный рассказал, как в команде отреагировали на уход Дмитрия Хохлова с поста главного тренера.
Фото: Getty Images
"Судя по результатам команды, это ни для кого не было секретом. У нас шли неудачи, поэтому отставку восприняли спокойно", — сказал Заболотный.

Заболотный отметил, что для команды является большим плюсом то, что новым главным тренером "Сочи" стал Александр Точилин, который ранее уже работал в коллективе. Спортсмен заметил, что пока на тренировках нет больших изменений, но ещё прошло мало времени.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Заболотный Н Хохлов Сочи
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