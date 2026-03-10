Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
БарселонаНе начат
Атлетико
23:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
23:00
БаварияНе начат

Дзюба рассказал, чего не хватает нынешнему "Спартаку"

Экс-игрок "Спартака" Артем Дзюба рассказал, чего не хватает красно-белым.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Дзюбы, в "Спартаке" много качественных футболистов, но не хватает лидеров.

- Для нашей страны всегда хорошо, когда "Спартак" борется за чемпионство. Мы все заждались, чтобы "Спартак" стал великим. Там очень много качественных футболистов, но не хватает лидеров.

В наше время меня учили, что надо понимать, где ты находишься. Не все футболисты до конца понимают, где они находятся, - приводит слова Дзюбы "Матч ТВ".

С сентября 2024 года Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон", ранее он был игроком московского "Спартака". Вчера, 9 марта, красно-белые на домашнем стадионе одержали победу над тольяттинским клубом со счетом 4:3 в матче 20 тура Российской Премьер-Лиги.

По итогам 20 сыгранных туров команда Хуана Карседо занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь баллов. Столичный клуб уступил московскому "Динамо" в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:5.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится