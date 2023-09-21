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Александр Мостовой: "Спартак" провел хорошую работу на рынке

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Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой оценил селекционную кампанию "красно?белых" в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Спартак"
– "Спартак" провел хорошую работу на рынке, это нужно отметить. Сейчас эти ребята – одни из лучших в РПЛ. Бонгонда стал показывать себя еще с самых первых матчей, Бабич за 4 игры забил 2 гола, у нас нападающие многие столько забить не могут. Теперь посмотрим, как они на протяжении сезона будут выступать – начало хорошее. Для нашего чемпионата "Спартак" приобрел хороших игроков, – цитирует Мостового "РБ Спорт".

В минувшее трансферное окно "Спартак" усилился четырьмя легионерами. Состав московского клуба пополнили конголезский полузащитник Тео Бонгонда, защитник сборной Молдавии Олег Рябчук, заявленный в Российскую Премьер-Лигу под португальским паспортом, парагвайский полузащитник Хесус Медина и сербский защитник Срджан Бабич.

После восьми туров чемпионата России команда Гильермо Абаскаля идет шестой в таблице, набрав 13 очков. Отставание от лидирующего "Краснодара" насчитывает 5 очков. В ближайшем туре в субботу, 23 сентября, "Спартак" на стадионе "Открытие Банк Арена" примет "Динамо" в столичном дерби.


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