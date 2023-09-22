"Это нормальный соперник. Мы надеемся, что Камерун приедет с основным составом... Игроки национальной команды должны показать себя. В сборную должны приезжать мотивированные профессионалы, которые четко понимают, что это престиж российского футбола", — сказал Бородюк.
Отметим, что федерации обеих стран подтвердили, что матч между командами пройдёт в России 12 октября. Пока не определён город, в котором он состоится, но, вероятно, стороны выберут Москву и "ВТБ Арену".
Последний матч сборная России провела в сентябре, когда в гостях сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром (1:1). Российские представители продолжают оставаться под баном УЕФА и ФИФА.
Источник: Metaratings.
Бородюк — о матче с Камеруном: нормальный соперник, надеюсь, привезут основной состав
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о проведении товарищеского матча с командой Камеруна в октябре.
Фото: РИА Новости / Владимир Песня