"В детстве я смотрел его матчи за "Арсенал", а потом сидел с ним в одной раздевалке. Это было необычно. Он хороший мужик. Он одинаково относился к молодым и опытным. Аршавин не пихал с первого раза за какие-то ошибки, а пытался объяснить", — сказал Евсеев.
29-летний Евсеев является воспитанником академии "Зенита". За команду из Санкт-Петербурга спортсмен выступал до 2017 года, а затем оказался в "Урале". Затем в его карьере были "Химки", "Факел", "Ротор", "Уфа", а с 2023 года полузащитник выступает за "Текстильщик" из Иваново. В нынешнем сезоне у Евсеева гол и две голевые передачи в семи матчах.
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Алексей Евсеев — про Аршавина: хороший мужик, одинаково относился к молодым и опытным
Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Евсеев поделился мнением об Андрее Аршавине.
Фото: ФК "Зенит"