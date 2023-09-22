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Алексей Евсеев — про Аршавина: хороший мужик, одинаково относился к молодым и опытным

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Бывший полузащитник "Зенита" Алексей Евсеев поделился мнением об Андрее Аршавине.
Фото: ФК "Зенит"
"В детстве я смотрел его матчи за "Арсенал", а потом сидел с ним в одной раздевалке. Это было необычно. Он хороший мужик. Он одинаково относился к молодым и опытным. Аршавин не пихал с первого раза за какие-то ошибки, а пытался объяснить", — сказал Евсеев.

29-летний Евсеев является воспитанником академии "Зенита". За команду из Санкт-Петербурга спортсмен выступал до 2017 года, а затем оказался в "Урале". Затем в его карьере были "Химки", "Факел", "Ротор", "Уфа", а с 2023 года полузащитник выступает за "Текстильщик" из Иваново. В нынешнем сезоне у Евсеева гол и две голевые передачи в семи матчах.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Евсеев Аршавин Зенит Текстильщик
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